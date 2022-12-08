Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга по материалам проверки в связи со смертью пожилой женщины от переохлаждения в своём жилье в центре города обратилась в следственные органы для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 декабря в больницу из своей комнаты в коммунальной квартире на Зверинской улице была доставлена 76-летняя женщина с признаками переохлаждения организма тяжелой степени. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась. Сразу стало известно, что в доме ведется капитальный ремонт фасада, что могло стать причиной случившегося.

В ходе проверки деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района», а также подрядной организации ООО «ФСК-Строй», прокуратура установила, что при проведении ремонта здания были допущены нарушения, в том числе повреждения оконных стекол в квартирах и местах общего пользования. При этом работы по устранению недостатков подрядчиком не проводились.

Прокурорская проверка также установила нарушения температурного режима в квартирах. «Жильцы дома с наступлением отопительного периода неоднократно безрезультатно обращались в управляющую компанию для проведения ремонта отопительной системы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По фактам выявленных нарушений уголовного законодательства прокуратура предложила следственным органам решить вопрос об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека»).

Согласно УК РФ, это преступление наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Принятие процессуального решения следственными органами находится на контроле прокуратуры.