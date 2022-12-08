Брюссель, 8 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призвал продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом он заявил 8 декабря на конференции «Инвестиции в европейскую оборону — 2022».

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

Боррель также отверг доводы некоторых общественников, которые призывали прекратить военную помощь Украине для сворачивания конфликта. Он заявил, что важным является то, с каким результатом закончится этот конфликт.

«Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины», — заявил дипломат, добавив, что Украина «ведет боевые действия для выживания своей страны», а также якобы защищает европейские ценности и безопасность.

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