В России готовят новый учебник истории
Кравцов заявил о разработке нового школьного учебника по истории
Москва, 8 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В России создают новый школьный учебник по истории. Как отметил 8 декабря министр просвещения Сергей Кравцов, работа ведется в рамках создания новых федеральных основных общеобразовательных программ.
«Идет работа по созданию нового учебника, вчера президент России об этом говорил, что общенациональная задача — создание учебников по истории, обществознанию», — сказал он.
Новые общеобразовательные программы будут утверждены до 1 января 2023 года.
Кравцов добавил, что на заседании комиссии Госсовета было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в единый курс. Разработан учебный модуль для девятого класса, школьники изучают СВО, принятие в состав России новых регионов и не только.
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