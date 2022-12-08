Москва, 8 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В России создают новый школьный учебник по истории. Как отметил 8 декабря министр просвещения Сергей Кравцов, работа ведется в рамках создания новых федеральных основных общеобразовательных программ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Идет работа по созданию нового учебника, вчера президент России об этом говорил, что общенациональная задача — создание учебников по истории, обществознанию», — сказал он.

Новые общеобразовательные программы будут утверждены до 1 января 2023 года.

Кравцов добавил, что на заседании комиссии Госсовета было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в единый курс. Разработан учебный модуль для девятого класса, школьники изучают СВО, принятие в состав России новых регионов и не только.

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