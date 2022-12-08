Москва, 8 декабря, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Никаких заявлений о новых российских территориях — как цели СВО не было, но предстоит много работы по освобождению территорий, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ряде новых регионов ещё есть оккупированные территории, которые предстоит освободить.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Часть ДНР, и то, что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками», — подчеркнул Песков, отметив, что денацификация и демилитаризация остаются среди целей СВО.

Относительно сроков окончания российской спецоперации на Украине и слов Зеленского в видеообращении для американской медиаорганизации Politico Песков заметил: «Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это всё может закончиться. Это может закончиться завтра при желании».

Говоря о вероятных рисках безопасности Крыма и Севастополя на фоне сбитого украинского беспилотника, Песков отметил: «Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. С другой стороны, поступающая информация говорит, что как раз принимаются эффективные меры по противодействию».

Помимо этого спикер Кремля рассказал о деталях газового союза России, Казахстана и Узбекистана:

«Каждая сторона продаёт и продолжит продавать энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь на коммерческие условия. Но помимо всего прочего, страны заинтересованы в прокладке газовых транспортных путей, удовлетворении внутренних потребностей. Страны заинтересованы в том, чтобы все это координировать, повышая рентабельность и выгоду друг для друга. Никто не говорит о газе в обмен на политические требования, об этом вообще речи нет».

Песков опроверг сообщение Reuters о том, что Узбекистан якобы отказывается от «тройственного союза» с Россией и Казахстаном. Он пояснил, что Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова.

«Никто не ведет речи о «газе в обмен на политические условия». Речь идет о коммерческой стороне, о координации действий в интересах стран участниц. В этом плане работа продолжает вестись», — пояснил Песков.

Из других тем прозвучало 100-летие СССР. В Кремле, по словам Пескова, это событие отмечать не планируют. Вместе с тем он напомнил слова президента Владимира Путина: «Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов, может желать восстановления этого Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Politico присвоило Зеленскому статус самого влиятельного человека Европы, а он, в свою очередь, заявил о завершении конфликта на Украине в 2023 году.

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