Москва, 8 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается возможность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации российскими организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным гражданам товаров, вывезенных с территории России в другие страны, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ожидается, что документ поможет создать условия для увеличения объема экспорта товаров в сегменте розничной торговли.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки законопроектом предусмотрено представление в налоговые органы реестра сведений из декларации на товары, а также сведений из документов на оплату товаров, из договора аренды склада на территории иностранного государства, с которого реализуются эти товары.