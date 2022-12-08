Москва, 8 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Сейчас не идёт речи о присоединении к России новых территорий, но нужно освободить части новых российских регионов, которые оккупированы киевским режимом. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Об этом речи не идёт. По крайней мере никаких заявлений на этот счёт не было», — сказал Песков.

Он добавил, что предстоит много работы по освобождению территорий, которые уже воссоединились с Россией. По его словам, речь идёт о части Донецкой Народной Республики (ДНР), а также о территориях, вошедших в состав России, а потом снова оккупированных ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что решение журнала Time о присуждении Владимиру Зеленскому звания «Человек года» укладывается в общеевропейские русофобские настроения.