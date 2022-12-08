Москва, 8 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Более тысячи сотрудников правоохранительных органов и почти 700 военных привлечены к уголовной ответственности за коррупцию за девять месяцев текущего года, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в опубликованном 8 декабря интервью РИА Новости.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Он отметил, что в рамках борьбы с коррупционными преступлениями в 2022 году в суды направлены дела в отношении более 9,1 тыс. лиц. Почти столько же дел было направлено за весь прошлый год, что говорит об эффективной и слаженной работе ведомств.

Бастрыкин уточнил, что привлечены к уголовной ответственности за коррупцию 1400 сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения.

В числе фигурантов с особым правовым статусом оказались 66 депутатов органов местного самоуправления и 49 правоохранителей, в том числе десять следователей и руководителей следственных органов СКР, десять прокуроров или их помощников. В отношении лиц с особым правовым статусом расследовано 781 преступление.

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