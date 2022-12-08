Москва, 8 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Глобальную безопасность может подорвать развертывание США наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом 8 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, это приведет к новой эскалации гонки вооружений.

«Развертывание США наземных РСМД в разных регионах мира подорвет глобальную безопасность и приведет к новому витку гонки вооружений», — заявила дипломат.

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