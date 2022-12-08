Анкара, 8 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Представители Турции и России планируют провести встречу 9 декабря в Анкаре. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников высокого ранга.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно опубликованным данным, в ходе встречи стороны намерены обсудить скидку в размере свыше 25% на импорт российского газа.

По словам чиновников, Анкара стремится, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года, а также на некоторые платежи, сделанные в 2022 году. В случае отказа Турция намерена добиваться отсрочки по платежам до 2024 года.

В агентстве отмечают, что соглашение, если оно будет заключено, ослабит давление на турецкую лиру, а также поможет избежать роста цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, подчеркивая, то нет причин для блокировки движения судов.

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