Москва, 8 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Торгово-промышленной палате России открылась презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Открывая выставку, губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что Камчатка готова работать со всеми инвесторами, но особое внимание уделяется проектам ответственности к экологии и окружающей среде.

«Наша задача заключается в том, чтобы показать модель зеленой экономики. Именно она позволит нашему региону обеспечить благополучие наших граждан на основе той самой возобновляемой зеленой экономики, к которой весь мир сейчас пытается найти путь. А мы можем найти его одними из первых, показать пример и для других регионов России, и для зарубежных стран», — сказал Солодов.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что Камчатка в плане природы, совершенно уникальный регион России.

«Его только сейчас по-настоящему начинают ценить и осваивать туристы, а туристическая отрасль становится очень важным локомотивом развития Камчатки, как и рыбный промысел, и портовая деятельность», — сказал на открытии выставки Катырин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» появится экокомплекс «Обитаемая земля». Вся туристическая инфраструктура возводится с применением современных экологически безопасных идеологий и мирового опыта, которые не наносят ущерба окружающей среде.