Мадрид, 8 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Увеличить суммарные военные расходы европейских стран до 2025 года более чем на 30% (на 70 млрд евро) призвал 8 декабря глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

ИА REGNUM ЕС

Он напомнил, что в ЕС нет единой армии и что военные расходы стран — членов Евросоюза были сокращены после завершения холодной войны.

Теперь необходимо компенсировать недостаток военных инвестиций, считает Боррель.

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что в странах Евросоюза из-за масштабной помощи Киеву заканчиваются запасы вооружения, и объяснил это недофинансированием ВПК в последние годы.

Читайте также: Боррель: в странах ЕС заканчиваются запасы вооружения