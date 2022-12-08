Москва, 8 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала, заявила 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Как сообщалось ранее, Меркель в одном из интервью признала, что целью Минских соглашений было дать Киеву время подготовиться к противостоянию с Россией.

«Это конкретная заявка на трибунал. Это свидетельство человека, который прямо заявил, что все, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями, привести дело к большому конфликту», — сказала Захарова.

С момента подписания Минских соглашений до 2022 года западные страны игнорировали призывы России следить за своими киевскими «подопечными» и пресекать нарушения с их стороны. В 2022 году, с момента начала российской военной спецоперации, уже целый ряд киевских и западных политиков признали, что и не собирались выполнять эти соглашения.