Москва, 8 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации исключительных прав на отдельные программы и базы данных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Сейчас освобождение распространяется только на программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. На программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, предусмотренное освобождение от налогообложения НДС не распространяется, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в указанный реестр.

Освобождение от НДС распространится на операций по реализации исключительных прав на программы и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, а также прав на использование таких программ и баз данных.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.