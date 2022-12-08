Москва, 8 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Для молодых людей, которые вовлечены в изучение исторического наследия России, стоит создать «Суворовскую карту», по аналогии с действующей «Пушкинской картой». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил сенатор Сергей Перминов.

Lenobl.ru Сергей Перминов

По его словам, сегодня военно-историческое наследие России — это предмет и объект устремления зарубежных оппонентов.

«Цель, которую они преследуют — это изменение самовосприятия, прежде всего, молодого поколения нашей страны. Мы видим с вами, к сожалению, негативный пример происходящего на Украине, где целая нация была подвешена между искусственно сконструированным прошлым и некими аллюзиями, которые предлагаются целой нации в качестве будущего», — сказал Перминов на заседании президиума Совета законодателей РФ.

По его словам, нужно заинтересовать ребят, которые вовлечены в изучение нашего исторического наследия, и как-то их поощрить.

«Мы предлагаем создать по аналогии с «Пушкинской картой» карту «Суворовскую», куда команды-победителей добровольцев в этом межрегиональном обмене могли бы маршрутами следовать и изучать наше историческое наследие», — отметил парламентарий.