Москва, 8 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе есть риски совершения терактов. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, риски совершения терактов в Севастополе и Крыму есть, поскольку Украина продолжает линию по их организации. Тем не менее в России принимают меры по недопущению терактов.

«Киев продолжает линию на организацию терактов, но меры принимаются», — заявил Песков.

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