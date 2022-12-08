СБУ пришла с обысками к православным в Житомирской области
Житомир, Украина, 8 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. СБУ 8 декабря проводит «проверки» в трех православных монастырях в Житомирской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Житомир
В службе отметили, что обыски проводятся «в рамках контрразведывательных мероприятий».
В последние недели СБУ провела «проверки» на территории нескольких десятков монастырей и храмов в разных регионах, в том числе в Киево-Печерской лавре, а также в храмах, расположенных на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области.
Священников и епископов подозревают в «государственной измене» и действиях по распространению «идеологии Русского мира».