Житомир, Украина, 8 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. СБУ 8 декабря проводит «проверки» в трех православных монастырях в Житомирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Житомир

В службе отметили, что обыски проводятся «в рамках контрразведывательных мероприятий».

В последние недели СБУ провела «проверки» на территории нескольких десятков монастырей и храмов в разных регионах, в том числе в Киево-Печерской лавре, а также в храмах, расположенных на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области.

Священников и епископов подозревают в «государственной измене» и действиях по распространению «идеологии Русского мира».