Москва, 8 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Цели российской военной операции остаются прежними, они связаны с защитой людей. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 декабря журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России

Он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о присоединении новых территорий в результате спецоперации на Украине. Песков напомнил, что именно для защиты населения юго-востока Украины, Донбасса было принято решение о проведении СВО.

«В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведённых там референдумов», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, входило ли присоединение территорий в число целей СВО.

Об этом говорил президент, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Путин заявил, что спецоперация уже принесла значимые результаты — Россия приросла новыми территориями.

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