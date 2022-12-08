Москва, 8 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует общения с представителями крупного бизнеса. Об этом 8 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, нефтяники также не обращались с просьбой о проведении встречи.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что в настоящее время встречи с крупным бизнесом РФ «пока нет», добавив, что «с нефтяниками — тоже каких-то обращений мы не видели».