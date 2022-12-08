Новоуральск, Свердловская область, 8 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Житель Новоуральска, ветеран правоохранительных органов Валерий Парфирьев погиб при выполнении боевого задания в зоне российской спецоперации. Об этом глава города Новоуральска Свердловской области Вячеслав Тюменцев сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Валерий Парфирьев сам вызвался для участия в СВО. В зону боевых действий он отправился в октябре, мужчине было 55 лет.

В Новоуральске Парфирьев жил с 1989 года, работал в автомоторном заводе, затем служил по контракту в воинской части. С 1993 по 2009 год служил в правоохранительных органах. После выхода на пенсию стал предпринимателем.

«У него всегда была активная жизненная позиция. Валерий Парфирьев был любящим отцом и верным другом. У него осталось трое сыновей», — отметил Тюменцев.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.