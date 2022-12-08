Володин рассказал о давлении из-за ограничений на суррогатное материнство
Спикер Госдумы Володин рассказал о звонках депутатам из-за запрета суррогатного материнства
Москва, 8 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о давлении на депутатов в связи с обсуждением законопроекта о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.
Володин указал на то, что при обсуждении законопроекта «началось давление на депутатов», что является препятствием исполнению обязанностей депутатов.
«В следующий раз эти звонки, которые фиксируются, будут переданы куда положено», — заявил спикер палаты парламента.
По его словам, даже по тем оценкам, которые давали сами вовлеченные в эту индустрию, в этот бизнес с оборотом порядка 2 млрд долларов, речь идет как минимум о 10% новорожденных.
Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства иностранным гражданам.