Москва, 8 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о давлении на депутатов в связи с обсуждением законопроекта о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин указал на то, что при обсуждении законопроекта «началось давление на депутатов», что является препятствием исполнению обязанностей депутатов.

«В следующий раз эти звонки, которые фиксируются, будут переданы куда положено», — заявил спикер палаты парламента.

По его словам, даже по тем оценкам, которые давали сами вовлеченные в эту индустрию, в этот бизнес с оборотом порядка 2 млрд долларов, речь идет как минимум о 10% новорожденных.

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства иностранным гражданам.