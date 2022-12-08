Москва, 8 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. К новогодним праздникам при несоблюдении профилактических мер в России может наступить пик заболеваемости гриппом, заявила 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

Только за неделю гриппом и ОРВИ в стране заболели 1,2 млн человек, уточнила она.

«Если мы сейчас забудем обо всех мерах профилактики и начнем интенсивно в большом сообществе, большом количестве, скоплении людей готовиться к Новому году, то да, мы как раз к празднику можем получить этот самый пик», — спрогнозировала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 28 ноября по 4 декабря в России прирост заболевших гриппом составил 23%. Ежесуточно в стране проводят около 14 тыс. исследований на наличие гриппа и ОРВИ.