Москва, 8 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем единогласно приняла закон о запрете суррогатного материнства иностранным гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива была доработана ко второму чтению. Прежде всего, дополнительно защищаются дети. Прописывается, что «ребенок, который рожден на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство Российской Федерации по рождению».

Одновременно устанавливается, что «право на применение вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства не распространяется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке».

Также Госдума поддержала поправку, в соответствии с которой супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона, могут быть записаны родителями с согласия суррогатной матери в том числе в случаях, если один из них умер, либо если прекращено гражданство РФ «одного из супругов или обоих супругов, либо одинокой женщины».

Кроме того, поддержку нашла поправка о праве бывших супругов быть записанными в качестве родителей ребенка, которого родила суррогатная мать, только в том случае, если судом не будет установлено, что расторгнутый брак таких лиц был фиктивным.

Суррогатное материнство выведено из-под лечения бесплодия, при этом оно остается одним из видов вспомогательной репродуктивной технологии.

Еще одна поправка принята по предложению правительства — определена необходимость генетического родства потенциальных родителей и ребенка. Поправка нацелена на предотвращение использования донорских половых клеток и эмбрионов граждан России иностранными гражданами, пояснили в комитете Госдумы безопасности.

В мае 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России.

Ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Вводятся и требования к суррогатной матери: ей сможет стать только гражданка Российской Федерации.

Услугами суррогатного материнства могут воспользоваться граждане, состоящие в браке, а также одинокая женщина — гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Одинокие мужчины не смогут воспользоваться суррогатным материнством.

«Мы недавно приняли закон о защите от ЛГБТ-пропаганды», — напомнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), комментируя вынесение на отдельное обсуждение поправки, позволяющей одиноким мужчинам воспользоваться институтом суррогатного материнства.

Принимая этот законопроект, парламентарии сохраняют 14 млрд рублей бюджетных денег, которые тратились на суррогатное материнство в интересах иностранных граждан, подсчитали в Госдуме.

Оборот бизнеса по суррогатному материнству составляет порядка 2 млрд долларов США, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за эти годы из России вывезено порядка 45 тыс. детей, рожденных от суррогатных матерей.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что при обсуждении законопроекта «началось давление на депутатов», что является препятствием исполнению обязанностей депутатов.

«В следующий раз эти звонки, которые фиксируются, будут переданы, куда положено», — добавил он.

Во многих странах — Франция, Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Китай, Сингапур, Индия — суррогатное материнство вообще запрещено.