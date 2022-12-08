Киев, 8 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, а в некоторых регионах введён режим аварийных отключений. Об этом 8 декабря сообщили в компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«По состоянию на 11:00 (12:00 мск) из-за повреждения во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 8 декабря в нескольких областях были превышены лимиты потребления энергии, из-за чего применён режим аварийных отключений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света.