Москва, 8 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Западные страны, судя по их действиям, не намерены никак ограничивать номенклатуру поставок вооружений для ВСУ, заявил 8 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Как сообщалось ранее, Рябков также отметил, что США, хорошо зарабатывающие на этом конфликте, делают все для того, чтобы не допустить диалога Киева и Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что объем и номенклатура поставок западного оружия в Киев давно уже сделали США и НАТО не косвенным, а прямым участником конфликта.