Москва, 8 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Идея «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном не предполагает поставок газа в обмен на политические условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 декабря журналистам.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

По его словам, речь идёт о координации в энергосфере, а не о поставках газа в обмен на политические условия.

Образовать союз предлагается для согласованности действий по транспортной логистике и удовлетворения внутренних потребностей государств. Каждая из стран продолжит продавать свои ресурсы из соображений коммерческой выгоды, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов ранее заявил, что страна будет закупать газ по коммерческим контрактам, а не через образование политических союзов.

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