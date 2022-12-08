Ярославль, 8 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в начале 2023 года создадут единый кол-центр, который будет обслуживать все поликлиники региона. Об этом во время прямой линии 7 декабря рассказал губернатор Михаил Евраев. На прямую линию поступило много обращений жителей с жалобами на сложности в записи на прием к узким специалистам поликлиник. Губернатор рассказал, что решение уже разработано. Принимать звонки ярославцев будут по единому телефонному номеру.

Правительство Ярославской области Регистратура

«Ситуация, что где-то сидит одна медсестра и принимает звонки, должна уйти в прошлое. Создадим единую базу всех профильных специалистов, единую регистратуру и единый кол-центр для всех поликлиник, в котором будет аккумулироваться и распределяться запись ко всем специалистам по региону, — сказал Михаил Евраев. — Это позволит равномерно распределять очереди в разных муниципальных районах. К примеру, если очередь к офтальмологу в поликлинике вашего района или городского округа уже расписана на месяц вперед, вам будет предложен вариант посетить такого же специалиста в соседнем районе, где вы сможете получить квалифицированную помощь».

Создание единой электронной базы позволит оптимизировать загрузку специалистов, контролировать оперативность и качество оказания медицинских услуг. Также правительство области планирует увеличить количество узких специалистов в поликлиниках.