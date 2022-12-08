Котяков: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР
Глава Минтруда рассказал, что факт участия в СВО фиксируется в отчетности ПФР
Москва, 8 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Факт участия в специальной военной операции ВС России на территории Украины не отображается в трудовой книжке. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Duma.gov.ru
Антон Котяков
Данное заявление он сделал 8 декабря в ходе заседания президиума Совета законодателей.
По словам министра, факт мобилизации отражается только в отчетности Пенсионного фонда.
Котяков также сообщил, что за период участия в специальной военной операции коэффициент, от которого зависит будущий размер пенсии, засчитывается в двойном размере.