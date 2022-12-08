Москва, 8 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Факт участия в специальной военной операции ВС России на территории Украины не отображается в трудовой книжке. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Duma.gov.ru Антон Котяков

Данное заявление он сделал 8 декабря в ходе заседания президиума Совета законодателей.

По словам министра, факт мобилизации отражается только в отчетности Пенсионного фонда.

Котяков также сообщил, что за период участия в специальной военной операции коэффициент, от которого зависит будущий размер пенсии, засчитывается в двойном размере.