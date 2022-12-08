Москва, 8 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в настоящее время всё еще действует, но если США развернут свои системы на территории Европы или Азии, «подход России изменится», заявил 8 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

В апреле 2022 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагала западным странам ввести новый взаимный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, но это предложение было отвергнуто.

Представители Запада заявляли, что «не доверяют» официальной информации Москвы о параметрах «Искандеров» в Калининградской области, при этом приглашение «приехать и проверить» было проигнорировано, отметил Лавров.