Москва, 8 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. США неплохо зарабатывают на ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Tasnim News Agency Сергей Рябков

По словам дипломата, ненасытность американского военно-промышленного комплекса пределов не имеет, при этом происходящие события на Украине являются лишь предлогом для разжигания финансовых аппетитов.

«Вообще американцы неплохо зарабатывают на нынешнем кризисе в самых разных областях», — заявил Рябков, добавив, что США получают прибыль как в области энергопоставок, которые они осуществляют по завышенным ценам, так и в области поставок союзникам запасов вооружений, которые направляются на Украину.

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