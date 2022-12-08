Москва, 8 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым закон о Счётной палате РФ приводится в соответствие с действующей Конституцией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон стал особенно актуальным на фоне недавнего освобождения от должности председателя Счётной палаты Алексея Кудрина. Решение об этом было принято на пленарном заседании Совета Федерации. Кто займет вакантное место пока неизвестно. Сбором кандидатур занимается комитет верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам. Среди возможных претендентов в СМИ назывался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Согласно принятым поправкам, в соответствии с российской Конституцией приводится порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя Счётной палаты РФ и его заместителя. Также председатель палаты, его заместитель и аудиторы обязываются соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счётной палаты.

Одновременно Счётная палата наделяется функциями по осуществлению экспертизы проектов международных договоров Российской Федерации, а также проектов федеральных целевых программ.

Из задач палаты исключается аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации. Из перечня видов аудита исключается стратегический аудит и вводится новый вид аудита — аудит соответствия, применяемый в целях оценки соответствия предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Госдума отклонила поправку сенатора Анатолия Артамонова о нагрудном знаке для председателя Счетной палаты.

Третье чтение законопроекта намечено на 13 декабря — с тем, чтобы успеть к заседанию Совфеда 14 декабря.