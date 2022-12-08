Ярославль, 8 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Все врачи скорой помощи в Ярославской области получат планшетные компьютеры для работы на выезде. Об этом в ходе прямой линии с жителями 7 декабря заявил губернатор Михаил Евраев. Это делается для того, чтобы избавить врачей от заполнения лишних бумаг и дать больше времени на спасение жизней людей. Работа по обеспечению планшетами уже идет.

Правительство Ярославской области Врач скорой помощи

«Выяснилось, что у нас только половина врачей скорой помощи имеют планшеты. А остальные всё заполняют на бумаге и потом уже, когда приезжают к себе в медицинское учреждение, только тогда переводят это в электронную форму. Конечно, должны быть планшеты у всех врачей. Мы сейчас предусмотрели такую поправку в бюджете. Все врачи скорой помощи в обязательном порядке получат планшеты», — отметил Михаил Евраев.

Аналогичная задача поставлена и в отношении участковых врачей, которые также ходят по домам пациентов. Сейчас правительство области изучает потребность медиков в мобильных компьютерах.