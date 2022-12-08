Москва, 8 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных было отменено после обращений уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом 8 декабря омбудсмен заявила на пленарном заседании Общественной палаты РФ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Татьяной Москальковой

По её словам, во время проведения частичной мобилизации возникла масса вопросов и были допущены ошибки.

«Всё исправлялось по ходу, но это требовало совместных усилий общества и государства, человека и представителя власти», — сказала Москалькова.

Он добавила, что встречались «совершенно очевидные» случаи, когда у мобилизованного было четверо детей или прикованный к постели больной ребёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что дополнительной мобилизации граждан в ряды ВС РФ в данный момент не требуется.