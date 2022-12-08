Москва, 8 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Соглашение между правительством России и правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

В космосе

Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для взаимовыгодного сотрудничества в области космической деятельности в мирных целях. Предполагается реализация совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории ОАЭ станции ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», а также осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники.

Речь также идет о таких направлениях сотрудничества, как космическая наука и исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет, защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение образования космического мусора, дистанционное зондирование Земли из космоса, космические телекоммуникационные технологии, пусковые услуги и создание космической техники и другие.

После вступления в силу соглашения стороны смогут приступить к реализации совместно с Казахстаном трехстороннего проекта по модернизации стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») и других объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур для осуществления пусков ракетносителей семейства «Союз-2».

«ОАЭ — это испытанный и надежный партнер по всем направлениям», — отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он отметил успехи ОАЭ в мирном освоении космоса, обратив внимание на то, что марсоход, произведенный в ОАЭ, достиг Марса.