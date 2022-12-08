Ярославль, 8 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Две новые школы откроются в Ярославской области 1 сентября 2023 года — в селе Вощажниково Борисоглебского района и селе Марково Ростовского района. Как сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 7 декабря, школы будут достроены уже в этом году.

Администрация Ростовского района Ярославской области Школа Марково

Вощажниковская школа рассчитана на 240 мест с 1-го по 11-й класс. При проектировании здания учитывалась необходимость создания доступной среды для детей-инвалидов. Новая школа в селе Марково Ростовского района рассчитана на 55 ребят с 5-го по 9-й класс. Школа в Маркове строится взамен сгоревшей.

«Планы по строительству школ в регионе очень серьезные, — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Это очень дорогостоящие проекты, но нам обязательно нужно их осуществлять. Порядка десяти тысяч детей в Ярославской области сейчас учатся во вторую смену. Будем стараться ее ликвидировать, но этот процесс займет время».

В 2023 году будут сданы еще две школы: в Ярославле на улице Пашуковской на 1100 мест и в селе Погорелка Рыбинского района на 140 мест. На 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию ещё трёх учебных заведений: нового корпуса школы в Угличе и двух школ в Ярославле — на Московском проспекте и на Большой Федоровской (500 мест).