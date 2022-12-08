Москва, 8 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. США намерены подогревать конфликт на территории Украины до 2025 года. Об этом 8 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, Вашингтон намерен подогревать боевые действия на Украине «как минимум» до конца 2025 года.

«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД уточнила, чем объясняется стремление администрации главы США Джо Байдена включить в бюджет на 2023 год дополнительную помощь Киеву в размере $37 млн, подчеркнув, что в случае одобрения Конгрессом, большая часть средств пойдет на поддержку ВСУ, а оставшаяся часть «осядет» в европейских и всемирных банках, частных фондах.

Затрагивая заключенный контракт между властями США и компанией Raytheon на закупку для Киева систем ПВО, Захарова подчеркнула, что документ вписывается «в ту же логику».

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