Магадан, 8 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Магаданской областной больнице ввели пропускной режим из-за вспышки свиного гриппа у пациентов, сообщили 8 декабря в пресс-службе учреждения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

По словам главного врача больницы Сергея Тимофеева, в инфекционном отделении находится большое количество пациентов. На первое место по заболеваемости вышел грипп. В связи с этим в учреждении введен режим повышенной готовности, отменены посещения.

При выявлении у пациента ОРВИ и гриппа его переводят в отдельную палату. Контактирующим с заболевшими назначают профилактическую терапию. Также в больнице усилен масочный режим.

Родственники могут посетить близких строго по пропускам. Мера направлена на ограждение пациентов, особенно с хроническими заболеваниями, от вирусных инфекций в стенах больницы, и для недопущения распространения инфекции за её пределами, добавил доктор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пришедший в 2022-м в Россию штамм гриппа наносит серьёзный вред здоровью граждан.

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