Москва, 8 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала Соглашение между правительством РФ и правительством Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

В космосе

Соглашение будет способствовать развитию и укреплению многопланового двустороннего сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях на справедливой и взаимоприемлемой основе, отметили в комитете Госдумы по международным делам.

Соглашением определяются области и формы сотрудничества, а также необходимость разработки планов охраны технологий в виде письменных инструкций или иных обязательных к исполнению положений, содержащих конкретные меры по соблюдению требований защиты охраняемых изделий и технологий.

Кроме того, документ содержит положения, регулирующие вопросы действия экспортных и импортных лицензий, сертификатов конечного пользователя и иных разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий. Отдельно регламентируется сертификация конечного пользователя, определяется перечень необходимых обязательств: использовать охраняемые изделия и технологии только в заявленных целях осуществления совместной деятельности, а также запрет на копирование, модифицирование, реэкспорт и другие виды передачи охраняемых изделий и технологий третьим странам или физическим или юридическим лицам без предварительного согласования в письменной форме.

Особое внимание в соглашении уделяется правовой и физической защите охраняемых изделий и технологий, в частности, запрет на использование их в качестве залога или другого обеспечения в ходе разбирательства и расследования деятельности участника совместной деятельности любой из сторон, также закрепляется иммунитет в части применения принудительных мер (обращение взыскания или ареста до вынесения судебного решения).

Соглашение регламентирует вопросы вывоза и транспортировки, предупредительной маркировки охраняемых изделий и технологий, экспортного контроля, а также порядок перемещения их через таможенные границы России и Индии.

«Индия — наш давний партнер по БРИКС, ШОС, страна не присоединившаяся ни к каким санкциям. Индия — это страна, соблюдающая политическую автономию. Сейчас это третья держава в мире, в ближайшее время ВВП страны обгонит ВВП США», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в ходе обсуждения соглашения.

Индия проводит собственную космическую программу, есть программа запуска пилотируемых аппаратов к Венере и Марсу, добавил парламентарий.