Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала эпидемического подъема по гриппу и ОРВИ к 8 декабря выявлено уже 16 случаев «свиного» гриппа, что составляет около трети от всех случаев гриппа в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

По её словам, стойкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области начался с 45-й недели текущего года, в ноябре. Причем, этот эпидемический подъем характеризуется тем, что сразу же в числе причин заболеваемости появился вирус гриппа. «Это необычно, потому что первые случаи регистрации гриппа обычно у нас происходили в декабре», — отметила Ольга Историк.

Нарастание случаев гриппа происходит в ежедневном порядке. «Так, на конец прошлой недели у нас было зарегистрировано 46 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них 14 — так называемого «свиного» гриппа (A H1N1). Буквально за два дня, понедельник и вторник, прибавилось еще восемь случаев гриппа, из них два случая «свиного» гриппа», — сказала главный санитарный врач Ленобласти.

Больше всего случаев в гриппа фиксируется в самых многонаселенных Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах региона, а в двух удаленных и малонаселенных районах региона гриппа пока нет. В целом превышение эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу по итогам прошлой недели отмечено во взрослой возрастной группе, а не в целом по совокупному населению.

При этом уровень заболеваемости COVID-19 в Ленинградской области в настоящее время остается незначительным, однако определенный рост присутствует и по этой болезни. Специалист подчеркнула важность правильной диагностики заболевания, потому что схемы лечения гриппа, ковида и других ОРВИ заметно отличаются.