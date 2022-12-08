Москва, 8 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. То, что в России за ноябрь 2022 года средняя цена квадратного метра в новостройках снизилась на 1%, стало результатом конкурентной борьбы за покупателя в условиях опасений по поводу сокращения продаж после завершения программы льготной ипотеки на новостройки в новом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Пока программа действует, и девелоперы стараются привлечь максимальное количество покупателей, которых могут заинтересовать скидки и предновогодние предложения, — сказал Цыганов. — Одновременно нужно учесть, что Банк России проводит системную политику по разъяснению реальной сути кредитов с минимальным первоначальным взносом, формально низкой кредитной ставкой и часто завышенной стоимостью недвижимости, что лишь отчасти компенсировало повышенный кредитный риск.

В свою очередь, все эти маркетинговые и регуляторные усилия отразились в конце 2022 года на цене продаж в сторону снижения сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках. Похожие тенденции продолжат действие в начале 2023 года».

В свою очередь, президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко заметил, что в 2022 году цены на недвижимость в России должны были уже упасть процентов на 30.

«В 2023 году мы можем увидеть еще удешевление жилья — уже на 40% от текущей цены. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас — снижение на 1%, — это лишь лёгкое дуновение ветра», — пояснил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России до конца 2022 года новостройки сильнее всего могут подешеветь в пригородах крупных городов.