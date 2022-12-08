Хабаровск, 8 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Хабаровский край в 2022 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», с опережением графика улучшил проезд по региональным и федеральным трассам. Как сообщает сайт правительства региона, край стал одним из немногих регионов страны, который в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина уже приступил к реализации объектов 2023 года.

Правительство Хабаровского края В Хабаровском крае по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сданы все объекты, некоторые — с опережением графика

Более того, Хабаровский край уже сегодня полностью завершил ремонт шесть объектов будущего года. План текущего года перевыполнил Хабаровск. Было отремонтировано дополнительно пять объектов улично-дорожной сети.

В 2022 году в крае благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» была начата масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. Завершен ремонт 28 мостов на региональных дорогах.

Больше всего мостовых переходов сдано на одной из самых протяженных региональных автодорог «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Там отремонтированы и сданы в эксплуатацию 15 искусственных сооружений.

«Объекты на 22 и 24 км автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск» находились в предаварийном состоянии. Эта дорога является социально значимой — она связывает рабочий поселок Охотск с аэропортом. Инициатива получила одобрение министра. На сегодняшний день работы на обоих искусственных сооружениях завершены, они были отремонтированы дополнительно», — прокомментировали в краевом минтрансе.

В следующем году работы будут продолжены.

По состоянию на 1 декабря, выполнены все поставленные Правительством РФ перед регионом задачи. Ремонты завершены с опережением сроков, обеспечена контрактация объектов 2023 и 2024 годов, начаты работы на объектах следующего года в текущем.

В 2023 году регион планирует сохранить и увеличить динамику реализации поставленных президентом Владимиром Путиным задач. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», планируется отремонтировать более 100 км автодорог и не менее 34 мостовых сооружений.

По оценке генерального директора Ассоциации «РАДОР», председателя Общественного совета при Росавтодоре Игоря Старыгина, главными стратегическими задачами дорожников остаются реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе — восстановление аварийных и предаварийных мостов и приведение в нормативное состояние опорной сети автодорог.

«По состоянию на начало 2022 года в норматив приведено 48,2% дорог регионального и межмуниципального значения. Напомню, что к 2024 году это число должно составить не менее 52%. В ДФО есть субъекты, которые уже достигли целевого показателя: в Хабаровском крае в нормативном состоянии уже 57,2% региональных дорог, в Чукотском автономном округе — 63,6%», — пояснил дорожный эксперт.

Напомним, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» дороги страны становятся комфортнее и безопаснее. Одна из задач — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.

Хабаровский край вступил в нацпроект в 2019 году. За это время удалось отремонтировать более 600 км дорог.