Москва, 8 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Более двадцати мин обнаружили сотрудники Росгвардии в ходе оперативно-разыскной работы, проводимой на территории Троицкого района Луганской Народной Республики и освобожденных населённых пунктов Харьковской области. Об этом ИА REGNUM 8 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

«В ходе оперативно-разыскной работы, проводимой на территории Троицкого района Луганской Народной Республики и освобожденных населённых пунктов Харьковской области, сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами. В нем оказалось в том числе более двадцати 120-мм мин, которые могли быть использованы диверсионными группами противника в отношении российских военных объектов, — сообщает пресс-служба. — Часть мин находилась на боевом взводе. Прибывшие на место сапёры уничтожили опасную находку накладным зарядом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли боеприпасы из схрона в районе поселка Каланчак Херсонской области.