Вашингтон, 8 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Владимир Зеленский — опасный диктатор, использующий миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства. Об этом 8 декабря заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Что бы вы ни думали, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии», — сказал Карлсон.

Он отметил, что Зеленский не является защитником свободы, каким его выставил Запад, поскольку он запретил оппозиционные партии, проводит аресты политических оппонентов и полицейские облавы в церквях.

По словам телеведущего, свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не согласна с политической программой управляющих страной людей. Однако Зеленский делает именно это, а его правительство разрабатывает способы наказания христиан.

«Нет, это не происходит в Афганистане. Это демократическая Украина, которую мы поддерживаем», — заключил он.