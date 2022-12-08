Москва, 8 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Тот факт, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией, в очередной раз свидетельствует о его непоследовательной внешней политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Внешняя политика Узбекистана носит весьма непоследовательный характер — это проявилось и в отказе от заключения газового союза, — констатировал он. — Видимо, руководство Узбекистана боится санкций. А зря — газовый союз не направлен на то, чтобы обойти напрямую санкции ЕС или США. Это не какое-либо создание механизмов параллельного импорта и т.п. В России он давно налажен и успешно функционирует во многих отраслях. Уверен, что и многие западные страны наладят для себя параллельный импорт российского газа после введения ими же самими ограничений в ущерб себе же».

По его словам, газовый союз — механизм, который не будет играть какой-либо большой роли на мировом рынке газа.

«Безусловно, монополистом ему не стать. Он может лишь немного укрепить уверенность России в своем положении на нем. Это скорее политический механизм — усилить позиции во взаимодействии с западными партнёрами. Казахстан будет получать свои бонусы, пусть и небольшие, от участия в газовом союзе: комиссии за транспортировку и т.п. Ташкент впоследствии может присоединиться к союзу, когда взвесит риски и бонусы», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Сафонов объяснил, почему Узбекистан дистанцировался от газового союза России и Казахстана.