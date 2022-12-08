Лондон, 8 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту, поддержали читатели британского издания Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Они также обвинили Владимира Зеленского и НАТО в развязывании конфликта, а также в желании привести к его обострению.

Пользователи напомнили, что Зеленский призывает НАТО вступить в конфликт с Россией и требует больше средств и оружия. Он является единственным, кто хочет войны, такое мнение высказывают читатели.

Один из них напомнил, что глава российского государства заявил о применении ядерного оружия только для обороны. Всё остальное является выдумкой западной пропаганды, заявил читатель.

Читатели уверены, что Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт, который приведет к ядерной войне.

Они отмечают, что Россия сейчас побеждает и чем дольше идет спецоперация, тем слабее становятся западные страны, поэтому скоро поддержка Украины закончится.

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