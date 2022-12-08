Донецк, 8 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Из-за обстрелов ВСУ пять шахт в Донецкой Народной Республике оказались обесточены, сообщили 8 декабря власти ДНР.

Dtek.com Шахта

Под землей находятся 186 человек.

Как сообщалось ранее, электроэнергия 8 декабря перестала поступать в большинство районов Донецка. Фиксируются также перебои в работе мобильного интернета.

Донецк утром 8 декабря был обстрелян из реактивных систем залпового огня, было выпущено не менее десяти ракет.