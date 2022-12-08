Мадрид, 8 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В странах ЕС заканчиваются запасы вооружения после оказания военной помощи Киеву, так как ВПК годами не получал должного финансирования, заявил 8 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он отметил, что общие оборонные расходы стран Евросоюза в 2021 году выросли на 6% и составили 214 млрд евро.

«Нам не хватает критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя», — добавил Боррель.

Напомним, по данным газеты Financial Times, страны НАТО на оказание военной помощи Киеву потратили более 40 млрд долларов. Серьезно нарастить производство вооружений затруднительно, так как многие производители уже работают на пределе своих возможностей.