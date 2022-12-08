Москва, 8 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В период с 28 ноября по 4 декабря свыше 1,2 млн человек в России заболели ОРВИ и гриппом. Об этом 8 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

Kremlin.ru Анна Попова

По её словам, прирост заболевших гриппом составил 23%. Попова сообщила, что грипп «чреват серьезными осложнениями», а также призвала население страны привиться на этой неделе, отметив, что вакцины против гриппа в стране достаточно.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ежесуточно в России проводят около 14 тыс. исследований на наличие гриппа и ОРВИ.