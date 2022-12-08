Москва, 8 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Западные специалисты заявляют, что выявили потенциально более заразные подвиды коронавируса, но в России таких случаев нет. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Government.ru Анна Попова

По её словам, «внутренние отделения» есть внутри генотипов BA.4, BA.5 — подвариантов штамма «Омикрон» COVID-19. Западные коллеги сообщают о появлении потенциальных, более контагиозных вариантов вируса.

«Но в Российской Федерации пока таких вариантов нет, вот сегодня максимальное количество случаев — это ВА.4, ВА.5», — сказала Попова и подчеркнула, что в России внимательно следят за ситуацией.

У существующих вариантов клинические проявления те же, что были с начала года, добавила она.

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