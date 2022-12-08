Москва, 8 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета России составит, как ожидается, 2% ВВП по итогам 2022 года. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 8 декабря журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«В этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — сказал Силуанов.

Он пояснил, что оценка связана с осуществлением больших операций на финансовом рынке и значительными объёмами бюджетных расходов, которые ожидаются в конце года. Частично эти траты будут проводиться в счёт расходов следующего года.

В 2023 году по плану прогнозируется примерно такой же дефицит, добавил Силуанов.

Читайте также: Силуанов заявил о контроле над инфляцией