Москва, 8 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в ноябре выросла на 22,7% в годовом выражении и составила 124,7 млрд рублей. Как отмечается в материалах кредитной организации к отчетности, «банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд руб. чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб. (снижение на 84,8% в годовом выражении)».

Дарья Драй ИА REGNUM Сбербанк

Чистый процентный доход вырос в ноябре на 12,8%, до 159,1 млрд руб., а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения, сообщили в Сбербанке. Чистый комиссионный доход вырос в ноябре на 16% — до 57 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд руб., (рост 5,1% в годовом выражении).

«Сбер является традиционным лидером на рынке розничных банковских услуг, в том числе кредитования, — заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. — Способствуют этому не только узнаваемость бренда, доступность офисов и востребованные финансовые продукты экосистемы, но и продуманная маркетинговая стратегия, включающая различные акции, которые стали традиционными и ожидаемыми потребителями. Зеленый день Сбера — не исключение и это подтверждается хорошими финансовыми результатами ноября 2022 года».

«После выхода банка в октябре на прибыльную траекторию рынок ждал подтверждения результатов, а акции подрастали на ожиданиях позитива, — отметил эксперт БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — И Сбербанк не подвел — увеличение чистой прибыли за ноябрь следует рассматривать только со знаком плюс. Не исключается ускорение подъема бумаг при целевой цене на 2023 г. — 180 руб. Кредитная организация адаптировалась к вызовам внешней среды. Важно, что банк не использует послабления ЦБ, а нормативы достаточности остаются в пределах. Положительный момент — контроль за расходами, что улучшает параметры общей эффективности деятельности. С таким темпом помесячных показателей по году возможен выход на планку 300 млрд. руб. по чистой прибыли».